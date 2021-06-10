Брудні пропозиції фанатів доводять грузинську красуню з UFC: Не пишіть мені цю дичину!

Зірка UFC Ліана Джоджуа на прізвисько Вовчиця отримує багато вульгарних повідомлень від уболівальників, і терпіння спортсменки вже закінчується

Грузинський боєць Ліана Джоджуа / Фото: Instagram

Грузинська спортсменка Ліана Джоджуа на прізвисько "Вовчиця", яка виступає в UFC, поскаржилася, що часто вболівальники пишуть їй багато брудних і вульгарних повідомлень. І це дуже засмучує дівчину. Раніше Кім Кардашян запропонували провести поєдинок проти зірки боїв в клітці.

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"Мені ось прям хочеться сказати, але не буду... Дуже багато брудних і вульгарних повідомлень надходить, але я не стану їх озвучувати. І не хочу ганьбити цих людей. Але знайте: коли-небудь терпіння лопне, і я все викладу! Не пишіть мені цю дичину!" – розповіла Джоджуа YouTube-каналу Sport24

Відзначимо, що 26-річна Ліана Джоджуа виступає у змішаних єдиноборствах з 2015 року. Останній поєдинок грузинська спортсменка провела в жовтні 2020 року, програвши Міранді Маверік. Всього на рахунку дівчини 12 боїв в MMA, в яких вона здобула вісім перемог і зазнала чотири поразки.

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