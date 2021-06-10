Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Брудні пропозиції фанатів доводять грузинську красуню з UFC: Не пишіть мені цю дичину!

Олена Павлова Олена Павлова
10 червня, 10:30
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Зірка UFC Ліана Джоджуа на прізвисько Вовчиця отримує багато вульгарних повідомлень від уболівальників, і терпіння спортсменки вже закінчується
Грузинський боєць Ліана Джоджуа
Грузинський боєць Ліана Джоджуа / Фото: Instagram

Грузинська спортсменка Ліана Джоджуа на прізвисько "Вовчиця", яка виступає в UFC, поскаржилася, що часто вболівальники пишуть їй багато брудних і вульгарних повідомлень. І це дуже засмучує дівчину. Раніше Кім Кардашян запропонували провести поєдинок проти зірки боїв в клітці.

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"Мені ось прям хочеться сказати, але не буду... Дуже багато брудних і вульгарних повідомлень надходить, але я не стану їх озвучувати. І не хочу ганьбити цих людей. Але знайте: коли-небудь терпіння лопне, і я все викладу! Не пишіть мені цю дичину!" – розповіла Джоджуа YouTube-каналу Sport24

Відзначимо, що 26-річна Ліана Джоджуа виступає у змішаних єдиноборствах з 2015 року. Останній поєдинок грузинська спортсменка провела в жовтні 2020 року, програвши Міранді Маверік. Всього на рахунку дівчини 12 боїв в MMA, в яких вона здобула вісім перемог і зазнала чотири поразки.

Раніше ми також писали, що український грузин Долідзе на прохання мами побив поліцейського в США на UFC 189.

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