Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Грязные предложения фанатов доводят грузинскую красавицу из UFC: Не пишите мне эту дичь!

Елена Павлова Елена Павлова
10 июня, 10:30
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Звезда UFC Лиана Джоджуа по прозвищу Волчица получает много вульгарных сообщений от болельщиков, и терпение спортсменки уже на исходе
Грузинский боец Лиана Джоджуа
Грузинский боец Лиана Джоджуа / Фото: Instagram

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа по прозвищу "Волчица", выступающая в UFC, пожаловалась, что часто болельщики пишут ей много грязных и вульгарных сообщений. И это очень расстраивает девушку. Ранее Ким Кардашьян предложили провести поединок против звезды боев в клетке.

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"Мне вот прям хочется сказать, но не буду… Очень много грязных и вульгарных сообщений приходят, но я не стану их озвучивать. И не хочу позорить этих людей. Но знайте: когда-нибудь терпение лопнет, и я все выложу! Не пишите мне эту дичь!" — рассказала Джоджуа YouTube-каналу Sport24

Отметим, что 26-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок грузинская спортсменка провела в октябре 2020 года, проиграв Миранде Маверик. Всего на счету девушки 12 боев в MMA, в которых она одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

Ранее мы также писали, что украинский грузин Долидзе по просьбе мамы побил полицейского в США на UFC 189.

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