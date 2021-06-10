Грязные предложения фанатов доводят грузинскую красавицу из UFC: Не пишите мне эту дичь!

Звезда UFC Лиана Джоджуа по прозвищу Волчица получает много вульгарных сообщений от болельщиков, и терпение спортсменки уже на исходе

Грузинский боец Лиана Джоджуа / Фото: Instagram

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа по прозвищу "Волчица", выступающая в UFC, пожаловалась, что часто болельщики пишут ей много грязных и вульгарных сообщений. И это очень расстраивает девушку. Ранее Ким Кардашьян предложили провести поединок против звезды боев в клетке.

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"Мне вот прям хочется сказать, но не буду… Очень много грязных и вульгарных сообщений приходят, но я не стану их озвучивать. И не хочу позорить этих людей. Но знайте: когда-нибудь терпение лопнет, и я все выложу! Не пишите мне эту дичь!" — рассказала Джоджуа YouTube-каналу Sport24

Отметим, что 26-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок грузинская спортсменка провела в октябре 2020 года, проиграв Миранде Маверик. Всего на счету девушки 12 боев в MMA, в которых она одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

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