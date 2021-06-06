Український грузин Долідзе на прохання мами впевнено переміг на UFC 189

Багаторазовий чемпіон України Роман Долідзе втретє виграв у найпрестижнішому промоушені змішаних єдиноборств, за очками перевершивши аргентинця

/ Фото: Twitter

Цієї ночі в Лас-Вегасі відбулося чергове шоу зі змішаних єдиноборств під назвою UFC Fight Night 189. Успішно провів свій поєдинок грузин Роман Долідзе, який в молодості починав спортивний шлях в Україні і проживав в Одесі. Сьогодні 32-річний боєць здобув третю перемогу в популярному промоушені. У березні ж Долідзе зазнав першої поразки в UFC.

Цього разу Роман боровся з 28-річним аргентинцем Лауреано Старополі. Грузин повністю контролював хід бою і взяв гору за очками. Всі троє суддів виставили оцінки 30:27 на його користь.

Дивіться відеозапис четвертого бою Долідзе в UFC.

Після успішної дуелі Долідзе з посмішкою розповів, що вперше привіз до США свою сім'ю. А в бою дуже старався, наскільки це можливо, зберегти своє обличчя недоторканним: мовляв, мама дуже просила. Тепер хлопець збирається з родиною побути трохи Штатах, а потім поїде в Європу.

Нещодавно Долідзе підтримав Україну в конфлікті з Росією.

Нагадаємо, Долідзе – чемпіон світу і Європи з грепплінгу, 7-разовий чемпіон України з грепплінгу, чемпіон України з ММА і Free-Fight, чемпіон світу з ММА. У 2018 році став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WWFC.

Підписав контракт з UFC, але був дискваліфікований на рік за вживання заборонених препаратів, які потрапили в організм з краплями для носа. У дебютному поєдинку в UFC у липні 2020-го Роман нокаутував росіянина Хасида Ібрагімова.