Бондар дебютує в UFC з перемоги! Букмекери дали прогноз на бій

Наш боєць зустрінеться з американцем Оді Осборном

6 лютого – український боєць Денис Бондар дебютує в UFC. У Лас-Вегасі на турнірі Fight Night 184 Бондар зустрінеться з американцем Оді Осборном.

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Для Дениса це буде перший поєдинок під егідою Абсолютного бійцівського чемпіонату. Осборн вже бився в UFC. Рік тому на розігріві поєдинку Конор Макгрегор – Дональд Серроне. Тоді Оді достроково програв Брайану Келлехеру.

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28-річний Бондар ставав чемпіоном в WWFC, на його рахунку 13 поєдинків, 12 з яких він виграв.

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На рахунку 29-річного Осборна вісім боїв в ММА – 5 перемог і 3 поразки.

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Букмекери вже озвучили свої котирування на майбутній поєдинок. Фаворитом аналітики назвали українського бійця. Котирування на перемогу Бондаря – 1.54, на успіх Осборна – 2.45. У відсотках це 61 на 39 на користь Дениса.

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