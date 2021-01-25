Українець підписав контракт з UFC! Денис Бондар поб'ється у лютому

Українські вболівальники отримали привід ще пильніше стежити за найпопулярнішим бійцівським промоушеном світу – UFC. Адже тепер там буде виступати наш Денис Бондар.

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28-річний Бондар ставав чемпіоном в WWFC, а також є чемпіоном світу-2019 з ММА серед любителів. На його рахунку 13 поєдинків, 12 з яких він виграв.

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Уже з'явилася дата дебюту нашого бійця в UFC. 6 лютого, на турнірі Fight Night 184, Бондар зійдеться в поєдинку з американцем Оді Осборном.

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Осборну 29 років. У UFC він провів перший бій рік тому. Бився на розігріві поєдинку Конор Макгрегор – Дональд Серроне. Оді достроково програв Брайану Келлехеру.

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Дивіться інтерв'ю з чемпіонкою WWFC Оленою Рассохіною:

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