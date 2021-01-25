Русский
$ 28,16
34,25
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Українець підписав контракт з UFC! Денис Бондар поб'ється у лютому

25 січня, 12:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українець зустрінеться з Оді Осборном

Українські вболівальники отримали привід ще пильніше стежити за найпопулярнішим бійцівським промоушеном світу – UFC. Адже тепер там буде виступати наш Денис Бондар.

Реклама

28-річний Бондар ставав чемпіоном в WWFC, а також є чемпіоном світу-2019 з ММА серед любителів. На його рахунку 13 поєдинків, 12 з яких він виграв.

Читайте також: Конор Макгрегор в нокауті! Легенду знищив Пор'є

Уже з'явилася дата дебюту нашого бійця в UFC. 6 лютого, на турнірі Fight Night 184, Бондар зійдеться в поєдинку з американцем Оді Осборном.

Реклама

Осборну 29 років. У UFC він провів перший бій рік тому. Бився на розігріві поєдинку Конор Макгрегор – Дональд Серроне. Оді достроково програв Брайану Келлехеру.

В тренді
Працював на плантації, придумав соус і поїть пігмеїв: що потрібно знати про Дастіна Пор’є

Читайте також: Кому дістанеться пояс Хабіба? Названо склад чемпіонського бою

Дивіться інтерв'ю з чемпіонкою WWFC Оленою Рассохіною:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

UFC змішані єдиноборства Денис Бондар
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогноз
Макгрегор – Пор'є: Хабіб дав несподіваний прогнозMMA
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському острові
Конор Макгрегор – Дастін Пор'є: онлайн грандіозної рубки на Бійцівському островіMMA
Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту
Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокаутуMMA
Однією лівою! Як Макгрегор
Однією лівою! Як Макгрегор "знищив" Пор'є в першому бою (відео)MMA
Конор Макгрегор в нокауті! Легендарний боєць впав у другому раунді
Конор Макгрегор в нокауті! Легендарний боєць впав у другому раундіMMA
Конора
Конора "порвав" Пор'є: відео нокаутів UFC 257MMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти