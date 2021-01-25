Український Псих готовий до дебюту в UFC: "Треба виграти!"

Українець Денис Бондар підписав контракт з UFC! Дебют в найкрутішій бійцівській організації вже 6 лютого. Проти Оді Осборна.

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Такий поворот у своїй кар'єрі чемпіон світу з ММА і чемпіон WWFC сприйняв дуже холоднокровно.

"Ніяких особливих емоцій немає. Я думаю перш ніж радіти, потрібно добре виступити і виграти поєдинок".

Ось так скромно прокоментував цю новину для Сегодня | Спорт Бондар. "Дивився бої Осборна. Суперник хороший, в UFC поганих не буває. Туди потрапляють одиниці з усього світу", – це вже думка про першого суперника.

Осборн в UFC провів перший бій рік тому. Бився на розігріві поєдинку Конор Макгрегор – Дональд Серроне. Оді достроково програв Брайану Келлехеру. Всього у Осборна в ММА 8 перемог і 3 поразки. У Бондаря – 12 перемог і 1 поразка.

Денис подробиці контракту на розголошує. Каже, що він стандартний для UFC. І визнає, що карантин і локдаун позначилися на його підготовці до поєдинку, але не переживає.

"Через локдаун доводилося займатися в домашніх умовах. Наодинці з тренером або з одним спаринг-партнером. Але нічого, всі в таких умовах. Так що все нормально".

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До речі, на його бійцівській картці значиться прізвисько Псих. Звідки воно?

"Це були мої перші змагання в любителях. Кубок України в Миколаєві, десь 2015 рік. Тоді я там виступав проти місцевого спортсмена. Я ще не сильно розбирався в правилах, але мені дали завдання перемогти. І я робив все для перемоги. За такі "старання", хтось назвав мене психом. З тих пір це прізвисько і прилипло до мене , – зізнається Денис.

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