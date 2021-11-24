24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Прощай Ліга чемпіонів! Шахтар пакує валізи слідом за Динамо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 21:38
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Донецький Шахтар слідом за київським Динамо прощається з єврокубками. "Гірники" програли найважливіший матч в Італії та втратили шанси на вихід із групи
Едін Джеко забив два м'ячі Шахтарю
Едін Джеко забив два м'ячі Шахтарю / Фото: REUTERS

Шахтар приїхав до Італії з думками про перемогу – лише три очки могли зберегти шанси "гірників" на продовження боротьби за євровесну. Ми проводили онлайн матчу Інтер – Шахтар.

Читайте також: Інтер – Шахтар: відео голів та огляд матчу

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Роберто Де Дзербі зробив акцент на контролі м'яча, але тільки за рахунок володіння вигравати неможливо. За весь перший тайм його підопічні лише двічі потрапили в ствір воріт.

Інтер створив набагато більше небезпечних моментів, а одна з атак навіть завершилася забитим м'ячем, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

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Після перерви картина на полі не змінилася – Шахтар мав більше володіння м'ячем, більше точних передач. А небезпечні моменти створювали італійці.

Упродовж 10 хвилин Інтер тричі забив, але арбітр зарахував лише два м'ячі – дублем відзначився Едін Джеко. Відразу подумалося: добре, що він пропустив матч проти України...

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На той момент Шахтар не завдав жодного удару по воротах суперника.

За 10 хвилин до фінального свистка Шахтар міг повернутися в гру, але після удару Додо Інтер врятувала штанга, а потім Мудрик трохи не встиг переправити м'яч у сітку.

Шахтар програв і втратив всі шанси на вихід із групи. "Гірники" не зможуть піднятися вище за четверте місце, тому матч останнього туру проти Шерифа перетвориться для них на просту формальність.

Нагадаємо, що вчора з єврокубками попрощалося Динамо. Кияни залишаться останніми у групі за будь-якого розкладу.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Інтер Інтер Інт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В В Н П
2
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забиті 1
Пропущені 11
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П П Н П

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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Середа, 24 листопада
1:1
Відео Про матч
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