24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
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Прощай Лига чемпионов! Шахтер пакует чемоданы вслед за Динамо

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
24 ноября, 21:38
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Донецкий Шахтер вслед за киевским Динамо прощается с еврокубками. "Горняки" проиграли важнейший матч в Италии и потеряли шансы на выход из группы
Эдин Джеко забил два мяча Шахтеру
Эдин Джеко забил два мяча Шахтеру / Фото: REUTERS

Шахтер приехал в Италию с мыслями о победе – только три очка могли сохранить шансы "горняков" на продолжение борьбы за евровесну. Мы проводили онлайн матча Интер – Шахтер.

Читайте также: Интер – Шахтер: видео голов и обзор матча

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Роберто Де Дзерби сделал акцент на контроль мяча, но только за счет владения выигрывать невозможно. За весь первый тайм его подопечные лишь дважды попали в створ ворот.

Интер создал намного больше опасных моментов, а одна из атак даже завершилась забитым мячом, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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После перерыва картина на поле не поменялась – у Шахтер было больше владения мячом, больше точных передач. А опасные моменты создавали итальянцы.

На протяжении 10 минут Интер трижды забил, но арбитр засчитал лишь два мяча – дублем отличился Эдин Джеко. Сразу подумалось: хорошо, что он пропустил матч против Украины…

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К тому моменту Шахтер не нанес ни одного удара по воротам соперника.

За 10 минут до финального свистка Шахтер мог вернуться в игру, но после удара Додо Интер спасла штанга, а затем Мудрик немного не успел, чтобы переправить мяч в сетку.

Шахтер проиграл и лишился всех шансов на выход из группы. "Горняки" не смогут подняться выше четвертого места, поэтому матч последнего тура против Шерифа превратится для них в простую формальность.

Напомним, что вчера с еврокубками попрощалось Динамо. Киевляне останутся последними в группе при любом раскладе.

Групповой этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Интер Интер Инт
5
3
1
1
8
3
5
10
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В Н П
2
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
5
0
1
4
1
11
-10
1
Забитые 1
Пропущеные 11
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П Н П

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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