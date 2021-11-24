Интер – Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

Донецкий Шахтер на выезде встречался с итальянским Интером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Представляем обзор самых ярких моментов матча

Матвиенко не щадил игроков Интера / Фото: REUTERS

Встреча прошла на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Мы вели онлайн матча Интер – Шахтер с подробным описанием всех ключевых событий.

В первом тайме Шахтер больше владел мячом, но опасные моменты создавали как раз итальянцы. Один из таких они даже воплотили в забитый гол, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

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В целом за первую половину игры Интер нанес 14 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот. На счету Шахтера пять ударов, два из них – точные.

Обзор матча появится немного позже...

После четырех туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, имея в своем активе всего одно заработанное очко – как раз в первом матче против итальянцев.

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В оставшихся двух матчах – с Интером и Шерифом 7 декабря, "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну. Поражение сегодня оставит команду Де Дзерби без еврокубков.