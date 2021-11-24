23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Інтер

19:45

Шахтар

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 09:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Момент істини для Шахтаря – команда Роберто Де Дзербі в рідній йому Італії протистоїть Інтеру. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку

У середу, 24 листопада, у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" проходить матч п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар. Початок – о 19:45 за київським часом.

Реклама

Після чотирьох турів з одним очком Шахтар посідає останнє місце в групі D. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну.

Якщо сьогодні "Шахтар" не виграє в "Інтера", то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар ще жодного разу не вигравав у Інтера, а останні три матчі команд завершилися внічию 0:0.

Орієнтовні склади

ІНТЕР: Ханданович – Дарміан, Шкріньяр, Раноккіа, Бастоні, Перишич – Чалханоглу, Брозович, Відаль – Мартінес, Джеко
Чи не зіграють: де Врей (стегно), Алексіс Санчес (стегно)

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Матвієнко – Степаненко – Тете, Майкон, Антоніо, Соломон – Фернандо
Чи не зіграють: Дентіньо (пішов з клубу), Жуніор Мораес (коліно), Траоре (коліно), Ісмаїлі, Алан Патрік

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:

"У неділю ми провели чудовий поєдинок, обігравши 3:2 Наполі – команду з найкращою, на мою думку, обороною в Європі. Мої підопічні склали тест на зрілість та характер. У матчі із Шахтарем усе у наших руках. Після перемог над Шерифом доведеться зіткнутися з командою, яка має чудовий тренер і яка поставила нас у скрутне становище в першій зустрічі. Щоб досягти результату, потрібно продемонструвати найкращу гру".

"Яка італійська команда більше за інших схожа на Шахтар? Думаю, це якраз Наполі, з яким ми щойно зустрічалися, і Сассуоло – колишній клуб Де Дзербі. Обидві намагаються контролювати м'яч, щоб чинити тиск і знаходити ідеальні моменти для голів".

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

"Намагатимемося набрати очки, які дадуть нам можливість зайняти третє місце в групі. Ми ще не вигравали в Лізі чемпіонів, тому що, можливо, не заслужили на це. Але ми показуємо добрий футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу 24 листопада у Мілані аналітики букмекерських контор називають Інтер. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Інтера – 73%
  • нічия – 17%
  • виграш Шахтаря – 10%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Інтер – Шахтар у середу, 24 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як перед Інтером "Шахтар" обіграв в УПЛ "Рух" 2:0

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти