Переможець Ліги Європи рветься до плей-офф ЛЧ: огляд матчу Вільярреал – Янг Бойз

Іспанський клуб зрівнявся з Манчестер Юнайтед за набраними очками і претендує на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів