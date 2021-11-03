Ювентус б'є Зеніт і виходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Туринський клуб легко обіграв гостей з Пітера і може готуватися до поєдинків плей-офф турніру

Ювентус разом з фанатами святкує вихід з групи / Фото: REUTERS

У вівторок, 2 листопада, Зеніт зазнав поразки від Ювентуса у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У першому таймі команди обмінялися голами, а після перерви стався досить незвичайний епізод. Пауло Дібала не реалізував пенальті, але рефері змусив перебити 11-метровий. Хтось із захисників пітерського клубу раніше вбіг у штрафний майданчик. З другої спроби Дібала був точний.

Реклама

Далі Юве впевнено довів поєдинок до перемоги та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ювентус – Зеніт – 4:2

Голи: Дібала (11), Дібала (58, пін.), К'єза (73), Мората (82) – Бонуччі (26, авт.), Азмун (90+2).