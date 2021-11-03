Победитель Лиги Европы рвется в плей-офф ЛЧ: обзор матча Вильярреал – Янг Бойз

Испанский клуб сравнялся с Манчестер Юнайтед по набранным очкам и претендует на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанцы добыли важные три очка / Фото: REUTERS

2 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Вильярреал – Янг Бойз. Хозяева одержали победу со счетом – 2:0.

Испанцы забили по голу в каждом из таймов. Сначала отличился полузащитник Этьен Капу. А перед финальным свистком нападающий Арно Груневелд удвоил преимущество действующих победителей Лиги Европы.

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Вильярреал – Янг Бойз – 2:0

Голы: Капу (36), Груневелд (89)

Эта победа помогла Вильярреалу выйти на второе место в турнирной таблице и претендовать на плей-офф Лиги чемпионов.

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В другом матче группы Аталанта и Манчестер Юнайтед сыграли вничью – 2:2.