На каком месте Динамо после поражения Барселоне и есть ли шансы выйти из группы

Киевское Динамо во второй раз проиграло Барселоне в Лиге чемпионов и после четырех туров занимает последнее место в турнирной таблице группы Е

Динамо еще может сыграть весной в еврокубках / Фото: REUTERS

Единственный гол в матче во втором тайме забил Ансу Фати. Видео гола и обзор матча Динамо – Барселона есть на нашем сайте.

Киевляне в текущей Лиге чемпионов набрали всего один балл и не забили ни одного гола. Хуже ситуация только у Мальме – у шведов ноль голов и ноль очков.

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Тем не менее, в отличие от Мальме, который попрощался с надеждами на выход из группы, Динамо еще продолжает борьбу за путевку в 1/8 финала.

Для этого Динамо нужно всего лишь выиграть два оставшиеся матча. В теории это возможно.

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Судите сами: Бавария уже гарантировала себе выход из группы и, скорее всего, с первого места. Чтобы упустить лидерство им нужно проиграть Барселоне с разницей в 3 мяча.

Исходя из этого, можно полагать, что мюнхенцы в оставшихся матчах могут сбавить обороты, предоставив шанс резерву.

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Но даже в случае поражения от Баварии киевляне еще смогут побороться за Лигу Европы. Велика вероятность того, что Бенфика проиграет Барселоне в пятом туре, а это значит, что португальцы и киевляне разыграют третье место в очном матче.

Динамо в Киеве едва не обыграло Бенфику / Фото: Getty Images

Динамо устроит только победа, а матч в Киеве показал, что играть с португальцами можно. Так что будем верить в лучший вариант!