Перший гол – і відразу кращий! Мессі підкорив Лігу чемпіонів

Гол Ліонеля Мессі у ворота Манчестер Сіті визнаний кращим у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Примітно, що це був перший м'яч аргентинця за ПСЖ

Ліонель Мессі виграв приз від УЄФА / Фото: REUTERS

У другому турі Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен обіграв Манчестер Сіті з рахунком 2:0, а Мессі забив другий гол у матчі.

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Ліонель протягнув м'яч до воріт, обігрався з партнером і пробив точно в дев'ятку воріт чемпіона Англії.

Відзначимо, що на нагороду також претендували Алекс Теллес (Манчестер Юнайтед), Антуан Грізман (Атлетико) і Себастьян Тілль (Шериф).

Мессі забив свій перший гол в складі ПСЖ. Для цього йому знадобилося чотири матчі. Правда, варто відзначити, що в поточному сезоні Мессі вже пропустив п'ять матчів через різні травми. До речі, недавно трапився перший скандал Мессі в ПСЖ! Лео прибрали з поля і він не потиснув руку тренеру.