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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Роналду втер носа Мессі: оприлюднені ТОП-10 футболістів за доходами

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
22 вересня, 08:23
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Перехід із Ювентуса до Манчестер Юнайтед дозволив Кріштіану видертися на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes
Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі
Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі / Фото: AFP

У сезоні сезоні-2021/2022 Роналду має заробити 106,6 млн євро до відрхування податків, з яких 59,7 млн євро припадають на його зарплату і бонуси за повернення на "Олд Траффорд".

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Ліонель Мессі, тим часом, розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з 93,8 млн євро, а його нові одноклубники з французького ПСЖ Неймар (€81 млн) і Кіліан Мбаппе (€36,7 млн) доповнюють ТОП-4.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Заробітки футболістів за сезон-2021/2022

  • Кріштіану Роналду (МЮ) €106,6 млн
  • Ліонель Мессі (ПСЖ) €93,8 млн
  • Неймар (ПСЖ) €81,0 млн
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ) €36,7 млн
  • Мохамед Салах (Ліверпуль) €35,0 млн
  • Роберт Левандовський (Баварія) €29,8 млн
  • Андрес Іньєста (Віссел Кобе) €29,8 млн
  • Поль Погба (МЮ) €29,0 млн
  • Гарет Бейл (Реал) €27,3 млн
  • Еден Азар (Реал) €24,7 млн
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Месси не потис руку Почеттіно
Месси не потис руку Почеттіно / Фото: Twitter

Нагадаємо, після переходу до МЮ Роналду штампує голи один за іншим. Позаяк Мессі вже встиг посваритися з тренером ПСЖ – своїм співвітчизником Маурісіо Почеттіно.

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