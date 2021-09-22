Роналду втер носа Мессі: оприлюднені ТОП-10 футболістів за доходами

У сезоні сезоні-2021/2022 Роналду має заробити 106,6 млн євро до відрхування податків, з яких 59,7 млн євро припадають на його зарплату і бонуси за повернення на "Олд Траффорд".
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Ліонель Мессі, тим часом, розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з 93,8 млн євро, а його нові одноклубники з французького ПСЖ Неймар (€81 млн) і Кіліан Мбаппе (€36,7 млн) доповнюють ТОП-4.
Заробітки футболістів за сезон-2021/2022
- Кріштіану Роналду (МЮ) €106,6 млн
- Ліонель Мессі (ПСЖ) €93,8 млн
- Неймар (ПСЖ) €81,0 млн
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ) €36,7 млн
- Мохамед Салах (Ліверпуль) €35,0 млн
- Роберт Левандовський (Баварія) €29,8 млн
- Андрес Іньєста (Віссел Кобе) €29,8 млн
- Поль Погба (МЮ) €29,0 млн
- Гарет Бейл (Реал) €27,3 млн
- Еден Азар (Реал) €24,7 млн
Нагадаємо, після переходу до МЮ Роналду штампує голи один за іншим. Позаяк Мессі вже встиг посваритися з тренером ПСЖ – своїм співвітчизником Маурісіо Почеттіно.
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