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Перший скандал Мессі в ПСЖ! Лео прибрали з поля, і він не потиснув руку тренеру

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 вересня, 00:23
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Минуло трохи більше більше місяця після переходу Ліонеля Мессі до ПСЖ, а він уже відзначився зарозумілою, якщо не сказати – гнилою поведінкою в новій команді
Месси не потис руку Почеттіно
Месси не потис руку Почеттіно / Фото: Twitter

На 76-й хвилині матчу ПСЖ – Ліон за рахунку 1: 1 тренер господарів Маурісіо Почеттіно ухвалив сенсаційне рішення – щоб виграти поєдинок, він вирішив зняти з поля свого співвітчизника, 6-разового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі.

Замість нього на поле вийшов марокканець Ашраф Хакимі.

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При цьому Почеттіно простягнув руку Мессі, який покинув поле, але той відмовився її потиснути, щось невдоволено сказав тренеру і розсерджений сів на трибунах.

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ПСЖ в підсумку виграв цей матч – на 94-й хвилині з передачі Мбаппе переможний для парижан м'яч забив Мауро Ікарді – 2:1.

ПСЖ – ЛІОН – 2:1
Голи: Неймар, 67, пен, Ікарді, 90+4 – Пакета, 54

ПСЖ набрав 18 очок у шести матчах і посідає перший рядок у турнірній таблиці французької Ліги 1. Не дивлячись на це, вболівальники в соцмережах вже пророкують Почеттіно швидку відставку – через конфлікт із Мессі.

"Мабуть, недовго Почеттіно залишилося бути біля керма ПСЖ після цієї заміни Мессі. Чекаємо Зідана?" – написав один з уболівальників.

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Відзначимо, що у Мессі, який по ходу матчу з Ліоном поцілив зі штрафного в поперечину, були підстави для невдоволення і крім заміни.

У середині другого тайму Неймар заробив пенальті. Ось, здавалося б, шанс для Ліонеля відкрити лік своїм голам за ПСЖ. Але ні! Неймар позбавив Мессі цієї можливості, виконавши 11-метровий сам.

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