Мальме – Челсі: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 2 листопада, відбудуться матчі Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройдуть вісім зустрічей: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі H зійдуться Мальме та Челсі.
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Коли початок. Поєдинок пройде у Швеції на стадіоні "Мальме Нью Стедіум". Початок о 19:45.
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Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".
Хто фаворит. У букмекерських конторах явний лідер протистояння чинний переможець ЛЧ. Котирування на перемогу Челсі – 1.22, на нічию – 6.70, на перемогу Мальме – 15.50.
Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися тричі. У Лізі Європи-2018/19 жереб звів клуби в 1/16 фіналу. Англійці перемогли двічі – 2:1 та 3:0. І того сезону виграли Лігу Європи!
А у попередньому турі цієї ЛЧ Челсі виграв – 4:0.
Турнірний розклад. Мальме втратить шанси на вихід із групи, якщо не обіграє Челсі. Шведи у будь-якому разі збережуть шанси на продовження боротьби у Лізі Європи.
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