Мальме – Челсі: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Чинний переможець Ліги чемпіонів ще не забезпечив собі місце у плей-офф турніру

Матч у Лондоні виграв Челсі / Фото: REUTERS

У вівторок, 2 листопада, відбудуться матчі Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройдуть вісім зустрічей: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі H зійдуться Мальме та Челсі.

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Коли початок. Поєдинок пройде у Швеції на стадіоні "Мальме Нью Стедіум". Початок о 19:45.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах явний лідер протистояння чинний переможець ЛЧ. Котирування на перемогу Челсі – 1.22, на нічию – 6.70, на перемогу Мальме – 15.50.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися тричі. У Лізі Європи-2018/19 жереб звів клуби в 1/16 фіналу. Англійці перемогли двічі – 2:1 та 3:0. І того сезону виграли Лігу Європи!

А у попередньому турі цієї ЛЧ Челсі виграв – 4:0.

Турнірний розклад. Мальме втратить шанси на вихід із групи, якщо не обіграє Челсі. Шведи у будь-якому разі збережуть шанси на продовження боротьби у Лізі Європи.