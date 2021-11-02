Мальме – Челси: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 2 ноября, пройдут матчи Лиги чемпионов. В четвертом туре состоится восемь встреч: расписание и котировки всех поединков. В группе H сойдутся Мальме и Челси.
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Когда начало. Поединок пройдет в Швеции на стадионе "Мальме Нью Стэдиум". Начало в 19:45.
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Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".
Кто фаворит. В букмекерских конторах явный фаворит противостояния действующий победитель ЛЧ. Котировки на победу Челси – 1.22, на ничью – 6.70, на победу Мальме – 15.50.
История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались трижды. В Лиге Европы-2018/19 жребий свел команды в 1/16 финала. Англичане победили дважды – 2:1 и 3:0. И в том сезоне выиграли Лигу Европы!
А в предыдущем туре этой ЛЧ Челси выиграл – 4:0.
Турнирные расклады. Мальме лишится шансов на выход из группы, если не обыграет Челси. Шведы в любом случае сохранят шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы.
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