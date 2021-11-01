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Без Агуэро, Пике и Педри: Барселона опубликовала заявку на матч с Динамо

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
1 ноября, 17:53
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В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграет с Барселоной
Барселона еще не вышла из кризиса
Барселона еще не вышла из кризиса / Фото: REUTERS

Тренерский штаб каталонской команды объявил заявку на игру с киевлянами. Отметим отсутствие нападающего Серхио Агуэро, который из-за проблем с сердцем не доиграл поединок 12-го тура Примеры с Алавесом (1:1).

Ранее мы писали, что Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд в Лиге чемпионов.

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Также матч с Динамо пропустят Жерар Пике и Педри, но включены в список игроков Ансу Фати и Усман Дембеле.

Напомним, что Барселону к поединку с киевской командой готовит Серхи Бархуан, который назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Рональда Кумана.

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Матч Динамо – Барселона состоится 2 ноября. Матч пройдет в Киеве, начало — 22:00.

Каталонцы одержали первую победу в групповом турнире над киевским Динамо (1:0) в родных стенах после разгромных поражений по 0:3 от Баварии и Бенфики в двух стартовых турах Лиги чемпионов.

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32
3
Заря
13
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26
4
Ворскла
12
21:10
24
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
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9
14
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