Барселона подождет? Клуб Хави сделал жесткое заявление

Барселона уволила Рональда Кумана с поста главного тренера команда после поражения от Райо Вальекано (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что Хави уже договорился об уходе с руководством катарского клуба и проинформировал об этом игроков Аль-Садда.

Пресс-служба Аль-Садда опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на информацию о скором уходе Хави с поста главного тренера катарского клуба.

In response to whats circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the teams upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSaddpic.twitter.com/dJP4g0xZBx