Возвращение легенды? Барселона ведет переговоры с Хави

Основным кандидатом на должность главного тренера Барселоны после увольнения Рональда Кумана является экс-футболист каталонской команды Хави

Хави / Фото: Reuters

Хави готов возглавить Барселону, поэтому теперь предстоит решить вопрос с его нынешним клубом — катарским Аль-Садд, сообщает Mundo Deportivo.

Куман был уволен после поражения от Райо Вальекано (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

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El FC Barcelona ha destituït aquesta nit Ronald Koeman com a tècnic del primer equip — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 27, 2021

При этом у Барселоны есть и другие варианты. В частности, главный тренер Ривер Плейта Марсело Гальярдо.

Напомним, воспитанник Барселоны Хави завершил футбольную карьеру в Аль-Садде в мае 2019 года. Через несколько дней он был назначен главным тренером этой команды. 41-летний специалист занимает эту должность по сей день.

Набрав под руководством Кумана лишь 15 очков в 10 матчах, Барселона в настоящее время занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Напомним, что Барселона выступает в Лиге чемпионов в одной группе с Динамо. Матч с киевской командой состоится 2 ноября на НСК Олимпийский.