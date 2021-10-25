Серьезные проблемы: фанаты Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения в Эль-Класико

Руководство каталонского клуба осудило действия болельщиков команды, которые атаковали авто главного тренера

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Десятки поклонников Барселоны собрались у стадиона "Камп Ноу" после матча с Реалом (1:2) и попытались остановить автомобиль с главным тренером Рональдом Куманом. Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

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Недовольные фанаты свистели, выкрикивали ругательства и били по капоту, вынуждая специалиста покинуть транспортное средство. В итоге Куману все же удалось уехать.

"Барселона публично осуждает жестокие и презрительные действия, с которыми столкнулся наш тренер при выезде с "Камп Ноу". Клуб примет меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные события не повторялись", – говорится в твиттере каталонского клуба.

Куман проиграл три первых Эль-Класико в качестве главного тренера Барселоны. Этого не происходило с тренерами каталонской команды с 1940 года.

Барселона после поражения от Реала опустилась на девятое место в чемпионате Испании.