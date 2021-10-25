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В память о легенде: Барселона и Бока Хуниорс сыграют за Кубок Марадоны

25 октября, 23:58
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Барселона и Бока Хуниорс сыграют в матче за первый в истории Кубок Марадоны, поединок состоится в Саудовской Аравии
Диего Марадона
Диего Марадона / Фото: Reuters

Товарищеский поединок будет посвящен памяти легендарного аргентинца спустя год после его смерти.

Матч состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, сообщает официальный сайт Барселоны. Место проведения – стадион "Мрсул Парк", который вмещает 25 тысяч зрителей.

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"Это будет первая игра для команд в этой ближневосточной стране. В матче сойдутся два клуба, за которые играл Марадона. Целью мероприятия является признание наследия игрока, считающегося одним из лучших футболистов всех времен", — говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года. За две недели до смерти аргентинец перенес операцию на мозге.

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Аргентинец играл за Бока Хуниорс в сезоне-1981/82 и в сезонах 1995-1997. За Барселону легендарный форвард выступал с 1982 года по 1984 год.

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