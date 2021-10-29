Динамо – Барселона: как попасть на матч в красной зоне

С 1 ноября в Киеве вводят красную зону. Динамо рассказало болельщикам, как в таких условиях посетить матч Лиги чемпионов

Новые правила похода на футбол

Во вторник, 2 ноября, на НСК "Олимпийский" пройдет матч Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной.

А за сутки до этого в Киеве будет введена красная зона – из-за пандемии коронавируса.

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Как попасть болельщикам на матч?

Динамо опубликовало требования для зрителей.

Доступ на трибуны будет разрешен только при наличии следующих документов:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча, или

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины;

документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Проверка будет производиться перед входом на арену.

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Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.