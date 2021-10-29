Лучший футболист Динамо стал отцом во второй раз: фото из роддома

У 28-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского, признанного лучшим игроком УПЛ минувшего сезона, и его супруги Алины родился мальчик

Буяльский и его жена с сыночком / Фото: Instagram

Алина Буяльская родила мальчика в пятницу, 29 октября, в 9:18 утра в частном столичном роддоме. Вес малыша составил 3 940 граммов, рост – 56 см.

"Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, что теперь нас четверо", – написала Алина Буяльская в Instagram.

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Напомним, у Виталия и Алины Буяльских уже есть дочка Злата, которой в ноябре исполнится четыре годика.

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

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Добавим, что во время беременности Алина Буяльская переболела коронавирусом.