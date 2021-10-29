Динамо – Барселона: як потрапити на матч у "червоній зоні"

З 1 листопада у Києві вводять "червону зону". Динамо розповіло вболівальникам, як за таких умов відвідати матч Ліги чемпіонів

Нові правила походу на футбол

У вівторок, 2 листопада, на НСК "Олімпійський" пройде матч Ліги чемпіонів між Динамо та Барселоною.

А за добу до цього в Києві буде запроваджено червону зону – через пандемію коронавірусу.

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Як потрапити вболівальникам на матч?

Динамо опублікувало вимоги для глядачів.

Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності наступних документів:

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше ніж за 72 години матчу, або

негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до матчу, або

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини;

документ, що підтверджує одужання особи від COVID-19.

Перевірка буде перед входом на арену.

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Вказана вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.