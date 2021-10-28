Куман получит солидную компенсацию после увольнения из Барселоны за позорные результаты

После поражение в матче с Райо Вальекано руководство Барселоны приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана

Тренер Барселоны Рональд Куман / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что после поражения от Реала (1:2) болельщики команды напали на автомобиль Кумана.

Нидерландский специалист получит 12 миллионов евро неустойки после увольнения из каталонского клуба, сообщает El Pais.

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Куман был назначен на пост главного тренера Барселоны 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.

El FC Barcelona ha destituït aquesta nit Ronald Koeman com a tècnic del primer equip — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 27, 2021

К ближайшим матча команду будет готовить тренер Барселоны В Серхи Бархуан.

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В Лиге чемпионов Барселона стартовала с двух крупных поражений от Баварии (0:3) и Бенфики (0:3), после чего каталонцы на своем поле с минимальным счетом 1:0 выиграли у киевского Динамо. В следующем туре турнира каталонская команда сыграет в Киеве с подопечными Мирчи Луческу. Матч пройдет 2 ноября.

После 11 туров чемпионата Испании Барселона набрала 15 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.