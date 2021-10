Барселона зачекає? Клуб Хаві зробив жорстку заяву

Барселона звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера команда після поразки від Райо Вальєкано (0:1) у матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили про те, що Хаві вже домовився про звільнення з керівництвом катарського клубу і поінформував про це гравців Аль-Садда.

Пресслужба Аль-Садда опублікувала офіційну заяву, в якій відреагувала на інформацію про швидкий вихід Хаві з посади головного тренера катарського клубу.

In response to whats circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the teams upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSaddpic.twitter.com/dJP4g0xZBx