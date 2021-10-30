Барселона зачекає? Клуб Хаві зробив жорстку заяву

Каталонська Барселона докладає всіх сил для повернення легенди клубу Хаві, який очолює Аль-Садд

Хаві / Фото: Reuters

Барселона звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера команда після поразки від Райо Вальєкано (0:1) у матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили про те, що Хаві вже домовився про звільнення з керівництвом катарського клубу і поінформував про це гравців Аль-Садда.

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Пресслужба Аль-Садда опублікувала офіційну заяву, в якій відреагувала на інформацію про швидкий вихід Хаві з посади головного тренера катарського клубу.

"Відповідаючи на інформацію, що циркулює останнім часом, керівництво Аль-Садда підтверджує, що у Хаві є дворічний контракт з клубом, і він повністю зосереджений на майбутніх матчах команди, підтримці лідируючої позиції в лізі і захисті титулу", – йдеться в повідомленні.

In response to whats circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the teams upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSaddpic.twitter.com/dJP4g0xZBx — #76 Al Sadd SC | (@AlsaddSC) October 29, 2021

На цей момент виконувачем обов'язків головного тренера Барселони призначено Серхі Бархуана.