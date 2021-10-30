Звезде Барселоны резко стало плохо во время матча

И это перед визитом в Киев – аргентинский форвард каталонцев Серхио Агуэро был вынужденно заменен в первом тайме поединка чемпионата Испании с Алавесом

Агуэро стало плохо на поле / Фото: ESPN

Не успели еще болельщики отойти от сердечного приступа у датчанина Кристиана Эриксена во время Евро-2020, как фанатам снова приходится хвататься за сердце.

В конце первого тайма субботнего матча Барселона – Алавес – дебютного для каталонцев после отставки Кумана и назначения временным коучем Серхи Бархуана – начало происходить нечто необъяснимое.

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33-летний форвард Барселоны кум Лионеля Месси Серхио Агуэро на ровном месте остановился и, держась руками за грудь, стал показывать, что ему плохо и нужна помощь.

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Сердце?

На поле выехал электрокар, но Агуэро, лежа на спине получивший помощь клубных врачей, встал на ноги и сам покинул поле.

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На 41-й минуте Агуэро был заменен на Филиппе Коутиньо.

Что стало причиной резкого ухудшения состояния Агуэро, Барселона пока не сообщила.

Во вторник, 2 ноября, Барселоне предстоит сыграть в Киеве с Динамо поединок Лиги чемпионов.