Серце? Зірці Барселони різко стало зле під час матчу

І це перед візитом до Києва – аргентинський форвард каталонців Серхіо Агуеро був вимушено замінений у першому таймі поєдинку чемпіонату Іспанії з Алавесом

Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN

Не встигли ще вболівальники відійти від серцевого нападу у данця Крістіана Еріксена під час Євро-2020, як фанатам знову доводиться хапатися за серце.

Наприкінці першого тайму суботнього матчу Барселона – Алавес – дебютного для каталонців після відставки Кумана і призначення тимчасовим коучем Серхі Бархуана – почало відбуватися щось незрозуміле.

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33-річний форвард Барселони кум Ліонеля Мессі Серхіо Агуеро на рівному місці зупинився і, тримаючись руками за груди, почав показувати, що йому зле та потрібна допомога.

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Серце?

На поле виїхав електрокар, але Агуеро, що, лежачи на спині, отримав допомогу клубних лікарів, став на ноги і сам залишив поле.

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На 41-й хвилині Агуеро був замінений на Філіппе Коутіньо.

Що спричинило різке погіршення стану Агуеро, Барселона поки не повідомила. Зі стадіону Серхіо доправили до лікарні.

Зазначимо, що на момент виникнення проблем у Агуеро рахунок у матчі не було відкрито – 0:0. Пізніше Барселона та Алавес обмінялися голами (Депай, 49 – Ріоха, 52) та завершили зустріч внічию – 1:1.

У вівторок, 2 листопада, Барселона має зіграти в Києві з Динамо поєдинок Ліги чемпіонів.