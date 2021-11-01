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"Динамо способно победить Барселону". Эксперт назвал главное условие для достижения успеха

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 ноября, 15:54
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Кадровые проблемы испанского клуба, а также замена главного тренера могут сыграть на руку команде Луческу
Иван Гецко рассчитывает на победу Динамо в матче против Барселоны
Иван Гецко рассчитывает на победу Динамо в матче против Барселоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Так считает экс-форвард одесского Черноморца и сборной Украины Иван Гецко.

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"На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент – эта не та грозная Барселона времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.

Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда Барселона играла с Динамо экспериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене.

Барселона vs Динамо Киев
Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

Кстати, даже хорошо, что последние поединки с Mариуполем они провели невыразительно. Получат нагоняй от рулевого Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало в игре с азовцами.

Согласен, у Динамо остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с Барселоной все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс – в молниеносном переходе от обороны – в атаку. А если еще удастся забить быстрый гол, то хозяева вполне могут отпраздновать победу", – сказал Гецко в интервью Meta-ratings.

Динамо уже обыгрывало Мариуполь на этой неделе
Динамо уже обыгрывало Мариуполь на этой неделе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что поединок 4-го тура Лиги чемпионов между киевским Динамо и Барселоной состоится 2 ноября на НСК Олимпийский. Матч начнется в 22:00.

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После трех сыгранных матчей "бело-синие" замыкают таблицу группы Е, в их активе одно очко. Испанская Барселона, минимально обыгравшая Динамо 1:0, с тремя баллами занимает третью строчку.

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13
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2
Шахтер
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Заря
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Ворскла
12
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13
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9
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