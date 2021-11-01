"Динамо способно победить Барселону". Эксперт назвал главное условие для достижения успеха

Так считает экс-форвард одесского Черноморца и сборной Украины Иван Гецко.

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"На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент – эта не та грозная Барселона времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.

Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда Барселона играла с Динамо экспериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене.