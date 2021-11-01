"Динамо способно победить Барселону". Эксперт назвал главное условие для достижения успеха

Так считает экс-форвард одесского Черноморца и сборной Украины Иван Гецко.
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"На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент – эта не та грозная Барселона времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.
Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда Барселона играла с Динамо экспериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене.
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Кстати, даже хорошо, что последние поединки с Mариуполем они провели невыразительно. Получат нагоняй от рулевого Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало в игре с азовцами.
Согласен, у Динамо остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с Барселоной все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс – в молниеносном переходе от обороны – в атаку. А если еще удастся забить быстрый гол, то хозяева вполне могут отпраздновать победу", – сказал Гецко в интервью Meta-ratings.
Напомним, что поединок 4-го тура Лиги чемпионов между киевским Динамо и Барселоной состоится 2 ноября на НСК Олимпийский. Матч начнется в 22:00.
После трех сыгранных матчей "бело-синие" замыкают таблицу группы Е, в их активе одно очко. Испанская Барселона, минимально обыгравшая Динамо 1:0, с тремя баллами занимает третью строчку.