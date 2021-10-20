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2 ноября 19:45
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2 ноября 22:00
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2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
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Черноморец --
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Некому забивать. Динамо избежало разгрома, но проиграло Барселоне на Камп Ноу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 октября, 21:39
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Третий матч подряд команда Мирчи Луческу не может отличиться забитым мячом. Шансы на еврокубковую весну совсем призрачные
Барселона vs Динамо Киев
Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

На Камп Ноу завершился поединок двух главных неудачников группы E Лиги чемпионов – местной Барселоны и киевского Динамо. И если чемпиона Украины списали в аутсайдеры еще после жеребьевки, то испанский гранд в этом ранге оказался довольно неожиданно. Мы вели онлайн матча Барселона – Динамо на нашем сайте.

Команда Мирчи Луческу сумела набрать одно очко, сыграв в безголевую ничью с Бенфикой, а каталонцы в первых двух турах дважды проиграли с одинаковым счетом 0:3. Но одно эти команды все же объединяло – ноль в графе забитых мячей.

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Выход Владислава Супряги на острие атаки киевлян с первых минут не внушал оптимизма, как итог – отсутствие моментов и ноль ударов в створ ворот. Барселона играла куда лучше, но на крупную победу не наиграла. Разрыв в счете оказался минимальным, победный гол в первом тайме забил Жерар Пике, замкнув с линии вратарской навес слева от Алабы.

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Барселона, набрав первые три очка, вышла на третье место в турнирной таблице квартета, а Динамо с одним баллом теперь на четвертой строчке. Похоже, шансы "бело-синих" на еврокубковую весну теперь совсем призрачные.

Лига чемпионов 2021/2022. 3 тур. Группа E.

Барселона (Барселона, Испания) – Динамо (Киев, Украина) – 1:0.

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Гол: Пике, 36.

Барселона: тер Штеген – Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Ленгле, Альба – Гави (Серхи Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг – Дест, Л. де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

Динамо: Бущан – Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков (караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), де Пена (Витиньо, 61) – Супряга (Гармаш, 61).

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В
2
Бенфика Бенфика Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
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1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
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11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
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11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
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11
10:12
15
10
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11
11
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