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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Динамо здатне перемогти Барселону". Експерт назвав головну умову для досягнення успіху

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 листопада, 15:54
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Кадрові проблеми іспанського клубу, а також заміна головного тренера можуть зіграти на руку команді Луческу
Іван Гецко розраховує на перемогу Динамо у матчі проти Барселони
Іван Гецко розраховує на перемогу Динамо у матчі проти Барселони / Фото: Колаж: Сьогодні

Так вважає екс-форвард одеського Чорноморця та збірної України Іван Гецко.

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"На мій погляд, для динамівців це останній шанс пробитися у єврокубкову весну. Тим більше, що завтрашній опонент – ця не та грізна Барселона часів Ліонеля Mессі, що змітала всіх підряд зі свого шляху. До того ж, у каталонців серйозні кадрові втрати та й зміни на тренерському містку дадуться взнаки.

Втім, хтось може помітити, що були випадки, коли Барселона грала з Динамо експериментальним складом, проте це не заважало їй легко перемагати. Проте, гадаю, що кияни останнім часом додали на міжнародній арені.

Барселона vs Динамо Київ
Барселона vs Динамо Київ / Фото: Reuters

До речі, навіть добре, що останні поєдинки з Маріуполем вони провели невиразно. Отримають наганяй від керманича Мірчі Луческу і зліші будуть, оскільки саме максимальної концентрації їм явно не вистачало у грі з азовцями.

Згоден, у Динамо залишаються проблеми з центральним нападником, але у поєдинку з Барселоною все одно не варто сподіватися отримати дивіденди у позиційному наступі, шанс – у блискавичному переході від оборони – в атаку. А якщо ще вдасться забити швидкий гол, то господарі можуть відсвяткувати перемогу", – сказав Гецко в інтерв'ю Meta-ratings.

Динамо уже обігрувало Маріуполь на цьому тижні
Динамо уже обігрувало Маріуполь на цьому тижні / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів між київським Динамо та Барселоною відбудеться 2 листопада на НСК Олімпійський. Матч розпочнеться о 22:00.

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Після трьох зіграних матчів "біло-сині" замикають таблицю групи Е, в їхньому активі одне очко. Іспанська Барселона, яка мінімально обіграла Динамо 1:0, з трьома балами займає третій рядок.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забиті 12
Пропущені 0
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н

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І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
12
21:10
24
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
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