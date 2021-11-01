"Динамо здатне перемогти Барселону". Експерт назвав головну умову для досягнення успіху

Так вважає екс-форвард одеського Чорноморця та збірної України Іван Гецко.
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"На мій погляд, для динамівців це останній шанс пробитися у єврокубкову весну. Тим більше, що завтрашній опонент – ця не та грізна Барселона часів Ліонеля Mессі, що змітала всіх підряд зі свого шляху. До того ж, у каталонців серйозні кадрові втрати та й зміни на тренерському містку дадуться взнаки.
Втім, хтось може помітити, що були випадки, коли Барселона грала з Динамо експериментальним складом, проте це не заважало їй легко перемагати. Проте, гадаю, що кияни останнім часом додали на міжнародній арені.
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До речі, навіть добре, що останні поєдинки з Маріуполем вони провели невиразно. Отримають наганяй від керманича Мірчі Луческу і зліші будуть, оскільки саме максимальної концентрації їм явно не вистачало у грі з азовцями.
Згоден, у Динамо залишаються проблеми з центральним нападником, але у поєдинку з Барселоною все одно не варто сподіватися отримати дивіденди у позиційному наступі, шанс – у блискавичному переході від оборони – в атаку. А якщо ще вдасться забити швидкий гол, то господарі можуть відсвяткувати перемогу", – сказав Гецко в інтерв'ю Meta-ratings.
Нагадаємо, що поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів між київським Динамо та Барселоною відбудеться 2 листопада на НСК Олімпійський. Матч розпочнеться о 22:00.
Після трьох зіграних матчів "біло-сині" замикають таблицю групи Е, в їхньому активі одне очко. Іспанська Барселона, яка мінімально обіграла Динамо 1:0, з трьома балами займає третій рядок.