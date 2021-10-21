Динамо и Шахтер установили совместный антирекорд Лиги чемпионов

Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд в Лиге чемпионов. В первых трех матчах группового раунда они на двоих не забили ни одного мяча – подобное одновременно с двумя (и более) клубами из одной страны произошло впервые в истории самого престижного еврокубка.
Об этом сообщает UA-Футбол.
Все матчи Динамо
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- Барселона – Динамо – 1:0
Все матчи Шахтера
- Шериф – Шахтер – 2:0
- Шахтер – Интер – 0:0
- Шахтер – Реал – 0:5
Исправить ситуацию с голевой засухой в атаке Динамо и Шахтер попытаются через две недели. Динамо 2 ноября в Киеве примет Барселону, а Шахтер на следующий день сыграет в Мадриде с Реалом.
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