20 октября 22:00
Янг Бойз 1
Вильярреал 4
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 октября 22:00
Лилль 0
Севилья 0
20 октября 22:00
Челси 4
Мальме 0
20 октября 22:00
Зенит 0
Ювентус 1
20 октября 22:00
Бенфика 0
Бавария 4
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо и Шахтер установили совместный антирекорд Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 октября, 14:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Впервые в истории Лиги чемпионов две команды из одной страны завершили первый круг группового этапа без голов
Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби
Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images, Reuters

Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд в Лиге чемпионов. В первых трех матчах группового раунда они на двоих не забили ни одного мяча – подобное одновременно с двумя (и более) клубами из одной страны произошло впервые в истории самого престижного еврокубка.

Об этом сообщает UA-Футбол.

Реклама

Все матчи Динамо

  • Динамо – Бенфика – 0:0
  • Бавария – Динамо – 5:0
  • Барселона – Динамо – 1:0

Все матчи Шахтера

Реклама
  • Шериф – Шахтер – 2:0
  • Шахтер – Интер – 0:0
  • Шахтер – Реал – 0:5

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забитые 12
Пропущеные 0
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В
2
Бенфика Бенфика Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В
3
Интер Интер Инт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Реклама

Исправить ситуацию с голевой засухой в атаке Динамо и Шахтер попытаются через две недели. Динамо 2 ноября в Киеве примет Барселону, а Шахтер на следующий день сыграет в Мадриде с Реалом.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Ворскла

23 окт

17:00

Шахтер

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 окт

17:00

Днепр-1

1.36

5.30

7.90
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять