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Зенит --
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Лилль --
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Мариуполь --
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30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
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Выход Супряги себя не оправдал. Кардаш нашел проблему в игре Динамо

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 октября, 08:53
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В среду киевское Динамо в матче Лиги чемпионов уступило испанской Барселоне и значительно усложнило свое турнирное положение в группе
Динамо сохраняет шансы на выход из группы
Динамо сохраняет шансы на выход из группы / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению экс-игрока сборной Украины и Динамо Василия Кардаша, для команды Луческу еще не все потеряно, нужно набирать очки в оставшихся матчах.

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"Барселона наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим – это коллективная ошибка.

Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам Барселоны. Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной.

Все же, несмотря на второе поражение кряду, для Динамо еще не все потеряно. Тем более, что кроме Баварии другие соперники по группе – Барселона и Бенфика не кажутся непобедимыми", – поделился своим мнением с Meta-ratings Василий Кардаш.

Напомним, что киевское Динамо в матче на Кап Ноу пропустило гол в первом тайме от Жерара Пике. Мы вели онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо.

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После трех туров киевское Динамо замыкает турнирную таблицу группы Е. "Бело-синие" отстают от Барселоны, идущей третьей на два очка.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов команда Луческу сыграет в Киеве 2 ноября с Барселоной.

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0
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0
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Забитые 3
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Результаты последних матчей: П В Н
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-5
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Забитые 1
Пропущеные 6
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Забитые 0
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Шахтер
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Ворскла
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21:8
24
4
Днепр-1
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16:12
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Заря
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Александрия
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Десна
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Металлист 1925
11
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9
Верес
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