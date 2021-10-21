20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо і Шахтар встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 жовтня, 14:25
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Вперше в історії Ліги чемпіонів дві команди з однієї країни завершили перше коло групового етапу без голів
Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі
Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі / Фото: Getty Images, Reuters

Динамо і Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів. У перших трьох матчах групового раунду вони на двох не забили жодного м'яча – таке одночасно з двома (і більше) клубами з однієї країни сталося вперше в історії найпрестижнішого єврокубка.

Про це повідомляє UA-Футбол.

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Усі матчі Динамо

  • Динамо – Бенфіка – 0:0
  • Баварія – Динамо – 5:0
  • Барселона – Динамо – 1:0

Усі матчі Шахтаря

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  • Шериф – Шахтар – 2:0
  • Шахтар – Інтер – 0:0
  • Шахтар – Реал – 0:5

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забиті 12
Пропущені 0
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П

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Виправити ситуацію з гольовою посухою в атаці Динамо і Шахтар спробують за два тижні. Динамо 2 листопада в Києві прийматиме Барселону, а Шахтар наступного дня зіграє в Мадриді з Реалом.

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4.60

1.49

Динамо

24 жовт

17:00

Дніпро-1

1.36

5.30

7.90
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
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