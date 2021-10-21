Динамо і Шахтар встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів

Динамо і Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів. У перших трьох матчах групового раунду вони на двох не забили жодного м'яча – таке одночасно з двома (і більше) клубами з однієї країни сталося вперше в історії найпрестижнішого єврокубка.
Про це повідомляє UA-Футбол.
Усі матчі Динамо
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- Динамо – Бенфіка – 0:0
- Баварія – Динамо – 5:0
- Барселона – Динамо – 1:0
Усі матчі Шахтаря
- Шериф – Шахтар – 2:0
- Шахтар – Інтер – 0:0
- Шахтар – Реал – 0:5
Виправити ситуацію з гольовою посухою в атаці Динамо і Шахтар спробують за два тижні. Динамо 2 листопада в Києві прийматиме Барселону, а Шахтар наступного дня зіграє в Мадриді з Реалом.
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