Динамо і Шахтар встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів

Вперше в історії Ліги чемпіонів дві команди з однієї країни завершили перше коло групового етапу без голів

Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі / Фото: Getty Images, Reuters

Динамо і Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів. У перших трьох матчах групового раунду вони на двох не забили жодного м'яча – таке одночасно з двома (і більше) клубами з однієї країни сталося вперше в історії найпрестижнішого єврокубка.

Про це повідомляє UA-Футбол.

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Усі матчі Динамо

Динамо – Бенфіка – 0:0

Баварія – Динамо – 5:0

Барселона – Динамо – 1:0

Усі матчі Шахтаря

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Шериф – Шахтар – 2:0

Шахтар – Інтер – 0:0

Шахтар – Реал – 0:5

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Виправити ситуацію з гольовою посухою в атаці Динамо і Шахтар спробують за два тижні. Динамо 2 листопада в Києві прийматиме Барселону, а Шахтар наступного дня зіграє в Мадриді з Реалом.