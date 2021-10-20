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Барселона – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 20:33
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Барселона приймала Динамо на "Камп Ноу" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. До цього матчу обидві команди жодного разу не забивали
Жерар Піке відкрив рахунок в матчі Барселона - Динамо
Жерар Піке відкрив рахунок в матчі Барселона - Динамо / Фото: REUTERS

Ми вели онлайн матчу Барселона – Динамо з докладним описом всіх ключових моментів.

Каталонці почали поєдинок дуже потужно і не дозволяли киянам продихнути. Шквал атак дав свої плоди на 36-й хвилині, коли оборону гостей прорвав Жерар Піке.

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Відзначимо, що до початку матчу в букмекерських конторах каталонці були фаворитами матчу. Котирування на перемогу Барселони – 1.27, на нічию – 6.50, на перемогу Динамо – 11.00. Очікувалось, що в матчі буде забито не менше трьох голів.

    Барселона і Динамо провели між собою 12 матчів. Шість останніх пройшли на групових етапах Ліги чемпіонів. В активі "Динамо" три перемоги над Барселоною. Особливо пам'ятними вийшли матчі в Лізі чемпіонів-1997/98.

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