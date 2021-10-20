Ось це вляпалися в історію! Динамо перехопило рекорд Шахтаря в матчах з Барселоною

Піке забив на 36-й хвилині матчу. Ми вели онлайн матчу Барселона – Динамо з докладним описом всіх ключових моментів.
Читайте також: Барселона – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Чоловік знаменитої співачки Шакіри забив гол у віці 34 року і 260 днів. Іспанський захисник став найстаршим бомбардиром Барселони за всю історію виступу команди в Лізі чемпіонів, обігнавши Сільвіньо, який відзначився в 34 роки 241 день... в воротах Шахтаря в 2008 році.
Далі по темі
Ось так українські гранди розділили між собою історичний факт каталонського клубу.
- В активі "Динамо" три перемоги над Барселоною. Особливо пам'ятними вийшли матчі в Лізі чемпіонів-1997/98. Динамівці розгромили суперника в Києві – 3:0, а на "Камп Ноу" зусиллями Андрія Шевченка, оформив хет-трик, домоглися ще більш великої перемоги – 4:0.