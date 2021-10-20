Барселона – Динамо: онлайн матчу Ліги чемпіонів

У третьому турі групового етапу ЛЧ каталонці вдома приймають київських динамівців – стежте в онлайн-режимі за ходом протистояння

У середу, 20 жовтня, на "Камп Ноу" відбудеться матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Барселона – Динамо. Початок – о 19:45. До вашої уваги – мультимедійний онлайн-трансляція цього поєдинку з відео, фото та коментарями.

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Положення в групі

0: 6 і 0: 5 – така різниця м'ячів у команд після двох турів. Динамівці менше пропустили і набрали одне очко. Але якщо команди зібралися виходити в плей-офф або хоча б потрапити в Лігу Європи, то потрібно забивати і перемагати сьогодні.

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Історія протистояння

Барселона і Динамо провели між собою 12 матчів. Шість останніх пройшли на групових етапах Ліги чемпіонів.

Команди зустрічалися в минулому розіграші. Іспанці виграли вдома – 2: 1 і в Києві – 4: 0.

В ЛЧ-2009/10 Барселона перемогла – 2: 0 вдома і 2: 1 в Києві, причому Мессі забив в обох матчах.

В активі "Динамо" три перемоги над Барселоною. Особливо пам'ятними вийшли матчі в Лізі чемпіонів-1997/98. Динамівці розгромили суперника в Києві – 3: 0, а на "Камп Ноу" зусиллями оформив хет-трик Андрія Шевченка домоглися ще більш великої перемоги – 4: 0.

У сезоні 1991/92 Барселона двічі обіграла Динамо в групі (2: 0 на виїзді і 3: 0 вдома), а потім завоювала свій перший Кубок європейських чемпіонів.

Каталонці також двічі проходили киян в двоматчових протистояннях – в чвертьфіналі Кубка кубків-1990/91 (заг. 4: 3) і в першому раунді Ліги чемпіонів-1993/94. Тоді Барса зуміла відігратися після поразки в Києві з рахунком 1: 3, здолавши суперника на "Камп Ноу" – 4: 1, причому вирішальний гол забив нинішній тренер синьо-гранатових Рональд Куман.

слово тренерам

Рональд Куман (тренер Барселони):

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"Немає іншого шляху, крім як виграти матч у Динамо. Це єдина можливість пройти в плей-офф. Але від нас не можна вимагати перемоги в Лізі чемпіонів. І це ненормально, що від нас вимагається вихід в чвертьфінал, півфінал і фінал. Що нам потрібно зробити, так це перемогти ".

Мірча Луческу (тренер Динамо):

"Я згоден з Куманом, що" Барселоні "буде складно розраховувати на щось в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Команди в цьому турнірі дуже потужні і сильні. Він дуже ризикує, задіюючи молодих гравців. Це було видно в матчі з Баварією. Залишається побажати уболівальникам Барселони зберігати терпіння по відношенню до Куману і результатами команди ".

прогноз букмекерів

У букмекерських конторах каталонці фаворити матчу. Котирування на перемогу Барселони – 1.27, на нічию – 6.50, на перемогу Динамо – 11.00. Очікується, що в матчі буде забито не менше трьох голів.