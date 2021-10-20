19 жовтня 19:45
Бешикташ 1
Спортинг 4
19 жовтня 19:45
Брюгге 1
Манчестер Сіті 5
19 жовтня 22:00
ПСЖ 3
Лейпциг 2
19 жовтня 22:00
Порту 1
Мілан 0
19 жовтня 22:00
Атлетіко 2
Ліверпуль 3
19 жовтня 22:00
Аякс 4
Боруссія Д 0
19 жовтня 22:00
Інтер 3
Шериф 1
19 жовтня 22:00
Шахтар 0
Реал 5
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Барселона – Динамо: онлайн матчу Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 09:02
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У третьому турі групового етапу ЛЧ каталонці вдома приймають київських динамівців – стежте в онлайн-режимі за ходом протистояння

У середу, 20 жовтня, на "Камп Ноу" відбудеться матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Барселона – Динамо. Початок – о 19:45. До вашої уваги – мультимедійний онлайн-трансляція цього поєдинку з відео, фото та коментарями.

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Положення в групі

0: 6 і 0: 5 – така різниця м'ячів у команд після двох турів. Динамівці менше пропустили і набрали одне очко. Але якщо команди зібралися виходити в плей-офф або хоча б потрапити в Лігу Європи, то потрібно забивати і перемагати сьогодні.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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Історія протистояння

Барселона і Динамо провели між собою 12 матчів. Шість останніх пройшли на групових етапах Ліги чемпіонів.

  • Команди зустрічалися в минулому розіграші. Іспанці виграли вдома – 2: 1 і в Києві – 4: 0.
  • В ЛЧ-2009/10 Барселона перемогла – 2: 0 вдома і 2: 1 в Києві, причому Мессі забив в обох матчах.
  • В активі "Динамо" три перемоги над Барселоною. Особливо пам'ятними вийшли матчі в Лізі чемпіонів-1997/98. Динамівці розгромили суперника в Києві – 3: 0, а на "Камп Ноу" зусиллями оформив хет-трик Андрія Шевченка домоглися ще більш великої перемоги – 4: 0.

  • У сезоні 1991/92 Барселона двічі обіграла Динамо в групі (2: 0 на виїзді і 3: 0 вдома), а потім завоювала свій перший Кубок європейських чемпіонів.
  • Каталонці також двічі проходили киян в двоматчових протистояннях – в чвертьфіналі Кубка кубків-1990/91 (заг. 4: 3) і в першому раунді Ліги чемпіонів-1993/94. Тоді Барса зуміла відігратися після поразки в Києві з рахунком 1: 3, здолавши суперника на "Камп Ноу" – 4: 1, причому вирішальний гол забив нинішній тренер синьо-гранатових Рональд Куман.

слово тренерам

Рональд Куман (тренер Барселони):

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"Немає іншого шляху, крім як виграти матч у Динамо. Це єдина можливість пройти в плей-офф. Але від нас не можна вимагати перемоги в Лізі чемпіонів. І це ненормально, що від нас вимагається вихід в чвертьфінал, півфінал і фінал. Що нам потрібно зробити, так це перемогти ".

Мірча Луческу (тренер Динамо):

"Я згоден з Куманом, що" Барселоні "буде складно розраховувати на щось в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Команди в цьому турнірі дуже потужні і сильні. Він дуже ризикує, задіюючи молодих гравців. Це було видно в матчі з Баварією. Залишається побажати уболівальникам Барселони зберігати терпіння по відношенню до Куману і результатами команди ".

прогноз букмекерів

У букмекерських конторах каталонці фаворити матчу. Котирування на перемогу Барселони – 1.27, на нічию – 6.50, на перемогу Динамо – 11.00. Очікується, що в матчі буде забито не менше трьох голів.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
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