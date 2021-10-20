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Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
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Динамо --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
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Ворскла --
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Барселона – Динамо: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 октября, 20:33
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Барселона принимала Динамо на "Камп Ноу" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого матча обе команды ни разу не забивали
Жерар Пике открыл счет в матче Барселона - Динамо
Жерар Пике открыл счет в матче Барселона - Динамо / Фото: REUTERS

Мы вели онлайн матча Барселона – Динамо с подробным описанием всех ключевых моментов.

Каталонцы начали поединок очень мощно и не позволяли киевлянам продохнуть. Шквал атак дал свои плоды на 36-й минуте, когда оборону гостей прорвал Жерар Пике.

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Отметим, что до начала матча в букмекерских конторах каталонцы были фаворитами матча. Котировки на победу Барселоны – 1.27, на ничью – 6.50, на победу Динамо – 11.00. Ожидалось, что в матче будет забито не меньше трех голов.

    Барселона и Динамо провели между собой 12 матчей. Шесть последних прошли на групповых этапах Лиги чемпионов. В активе "Динамо" три победы над Барселоной. Особенно памятными получились матчи в Лиге чемпионов-1997/98.

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    4
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    11
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    22
    5
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    11
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    20
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    11
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    18
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