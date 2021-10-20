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Мені сподобалося: реакція Луческу на поразку Динамо від Барселони

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 22:46
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Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони
Тренер киян Мірча Луческу
Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо програло з рахунком 0:1. Єдиний гол в матчі забив захисник Жерар Піке в першому таймі. Відео голів та огляд мату Барселона – Динамо є на нашому сайті.

"Звичайно, я незадоволений. Ні рахунком, ні першим таймом. Нам дуже довго не вдавалося подолати бар'єр остраху Барселони. Інакше ми могли б домогтися більшого. Але то, як ми грали у другому таймі, мені сподобалося.

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Футболісти нашої команди повинні розуміти, який рівень Ліги чемпіонів, наскільки він високий. Нам треба піднятися на цей рівень. Тут набагато більше агресивності. Сила Барселони сьогодні була в її в агресивності при пресингу.

Крім того, що футболісти цієї команди більш технічні, вони ще й більш агресивні. Сьогодні Барселона зробила 18 фолів. Це означає, що практично будь-яка наша спроба перейти в контратаку переривалася фолом. Наші суперники сьогодні були більш агресивними, ніж ми.

З іншого боку, мені сподобалося, як у другому таймі ми подолали бар'єр, пов'язаний з ім'ям Барселони – не боялися грати, виходити в контратаки. А ще ж був момент з Гармашем в штрафній Барселони: треба подивитися цей епізод з точки зору порушення правил.

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На початку гри ми мали вихід три в один, але не використали його, прийняли неправильне рішення. На такому рівні в таких ситуаціях треба забивати. Гол завжди змінює картину гри", – цитує Луческу dynamo.kiev.ua.

Раніше ми писали, що Динамо перехопило рекорд Шахтаря в матчах з Барселоною. Захисник Барселони Жерар Піке відкрив рахунок в матчі Ліги чемпіонів проти Динамо. Цей м'яч зробив його абсолютним рекордсменом своєї команди.

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