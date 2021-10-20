20 жовтня 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Ветеран Барси найкращий: оцінки гравцям матчу Барселона – Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 жовтня, 23:30
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Найгіршим гравцем матчу Барселона – Динамо експерти визнали форварда Владислава Супрягу, а найкращим автора переможного гола Жерара Піке
Ветеран Жерар Піке був найкращим, а ось Супряга знову розчарував
Ветеран Жерар Піке був найкращим, а ось Супряга знову розчарував / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі третього туру Ліги чемпіонів київське Динамо мінімально поступилося на Камп Ноу Барселоні з рахунком 0:1. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо.

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За підсумками матчу, авторитетний портал WhoScored оцінив футболістів обох команд.

Найвищу оцінку в матчі отримав автор переможного гола Жерар Піке – 8.6. Захисник "синьо-гранатових" став абсолютним рекордсменом своєї команди.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ БАРСЕЛОНИ

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У Динамо найвищу оцінку отримали Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук – обидва по 7.2.

А от найгіршим гравцем матчу став форвард "біло-синіх" Владислав Супряга – 5.8 . Нападаючий провів на полі 61 хвилину ігрового часу, але ні разу не зміг пробити по воротах суперника. Що вийшов на заміну замість 21-річного футболіста Денис Гармаш отримав оцінку – 6.4.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ДИНАМО

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Київське Динамо після трьох зіграних матчів замикає турнірну таблицю групи Е і ризикує зустріти наступну весну без єврокубків.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н

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23 жовт

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6.05

4.60

1.49

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І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
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