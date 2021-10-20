Ветеран Барси найкращий: оцінки гравцям матчу Барселона – Динамо

Найгіршим гравцем матчу Барселона – Динамо експерти визнали форварда Владислава Супрягу, а найкращим автора переможного гола Жерара Піке

Ветеран Жерар Піке був найкращим, а ось Супряга знову розчарував / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі третього туру Ліги чемпіонів київське Динамо мінімально поступилося на Камп Ноу Барселоні з рахунком 0:1. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо.

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За підсумками матчу, авторитетний портал WhoScored оцінив футболістів обох команд.

Найвищу оцінку в матчі отримав автор переможного гола Жерар Піке – 8.6. Захисник "синьо-гранатових" став абсолютним рекордсменом своєї команди.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ БАРСЕЛОНИ

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У Динамо найвищу оцінку отримали Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук – обидва по 7.2.

А от найгіршим гравцем матчу став форвард "біло-синіх" Владислав Супряга – 5.8 . Нападаючий провів на полі 61 хвилину ігрового часу, але ні разу не зміг пробити по воротах суперника. Що вийшов на заміну замість 21-річного футболіста Денис Гармаш отримав оцінку – 6.4.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ДИНАМО

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Київське Динамо після трьох зіграних матчів замикає турнірну таблицю групи Е і ризикує зустріти наступну весну без єврокубків.