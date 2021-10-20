Ветеран Барсы лучше всех: оценки игрокам матча Барселона – Динамо

Худшим игроком матча Барселона – Динамо эксперты признали форварда Владислава Супрягу, а лучшим автора победного гола Жерара Пике

Ветеран Жерар Пике был лучшим, а вот Супряга опять разочаровал / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче третьего тура Лиги чемпионов киевское Динамо минимально уступило на Камп Ноу Барселоне со счетом 0:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо.

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По итогам матча, авторитетный портал WhoScored оценил футболистов обеих команд.

Самую высокую оценку в матче получил автор победного гола Жерар Пике – 8.6. Защитник "сине-гранатовых" стал абсолютным рекордсменом своей команды.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ БАРСЕЛОНЫ

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У Динамо самую высокую оценку получили Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук – оба по 7.2.

А вот худшим игроком матча стал форвард "бело-синих" Владислав Супряга – 5.8. Нападающий провел на поле 61 минуту игрового времени, но ни разу не смог пробить по воротам соперника. Вышедший на замену вместо 21-летнего футболиста Денис Гармаш получил оценку – 6.4.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ ДИНАМО

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Киевское Динамо после трех сыгранных матчей замыкает турнирную таблицу группы Е и рискует встретить следующую весну без еврокубков.