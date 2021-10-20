20 жовтня 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Нікому забивати. Динамо уникнуло розгрому, але програло Барселоні на Камп Ноу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 жовтня, 21:39
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Третій матч поспіль команда Мірчі Луческу не може відзначитися забитим м'ячем. Шанси на єврокубкову весну зовсім примарні
Барселона vs Динамо Київ
Барселона vs Динамо Київ / Фото: Reuters

На Камп Ноу завершився поєдинок двох головних невдах групи E Ліги чемпіонів – місцевої Барселони і київського Динамо. І якщо чемпіона України списали в аутсайдери ще після жеребкування, то іспанський гранд в цьому ранзі виявився досить несподівано. Ми вели онлайн матчу Барселона – Динамо на нашому сайті.

Команда Мірчі Луческу зуміла набрати одне очко, зігравши в безгольову нічию з Бенфікою, а каталонці в перших двох турах двічі програли з однаковим рахунком 0:3. Але одне ці команди все ж об'єднувало – нуль в графі забитих м'ячів.

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Вихід Владислава Супряги на вістрі атаки киян з перших хвилин не вселяв оптимізму, як підсумок – відсутність моментів і нуль ударів у ствір воріт. Барселона грала набагато краще, але на велику перемогу не награла. Розрив у рахунку виявився мінімальним, переможний гол у першому таймі забив Жерар Піке, замкнувши з лінії воротарського навіс зліва від Алаби.

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Барселона, набравши перші три очки, вийшла на третє місце в турнірній таблиці квартету, а Динамо з одним балом тепер на четвертому рядку. Схоже, шанси "біло-синіх" на єврокубкову весну тепер зовсім примарні.

Ліга чемпіонів 2021/2022. 3 тур. Група E.

Барселона (Барселона, Іспанія) – Динамо (Київ, Україна) – 1:0.

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Гол: Піке, 36.

Барселона: тер Штеген – Мінгеса (Коутіньйо, 46), Піке, Ленгле, Альба – Гаві (Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг – Дест, Л. де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75).

Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), де Пена (Вітіньйо, 61) – Супряга (Гармаш, 61).

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н

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4.60

1.49

Динамо

24 жовт

17:00

Дніпро-1

1.36

5.30

7.90
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
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