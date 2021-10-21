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Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Вихід Супряги себе не виправдав. Кардаш знайшов проблему в грі Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 жовтня, 08:53
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У середу київське Динамо в матчі Ліги чемпіонів поступилося іспанській Барселоні і значно ускладнило своє турнірне становище в групі
Динамо зберігає шанси на вихід з групи
Динамо зберігає шанси на вихід з групи / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку екс-гравця збірної України і Динамо Василя Кардаша, для команди Луческу ще не все втрачено, потрібно набирати очки в матчах, що залишилися.

Читайте також: Ветеран Барси найкращий: оцінки гравцям матчу Барселона – Динамо

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"Барселона награв на перемогу, вона виглядала краще, ніж динамівці. Пропущений гол, який виявився вирішальним – це колективна помилка.

Для багатьох експертів несподіванкою стала поява в стартовому складі киян Владислава Супряги, до якого у Мірчі Луческу останнім часом були серйозні претензії. Думаю, тренерський штаб розраховував на швидкісні якості Супряги , що своїми переміщеннями він створить проблеми захисникам Барселони. Але оскільки кияни не могли похвалитися націленими передачами, то і ефективність дій Владислава була незначною.

Тим не менш, незважаючи на другу поразку поспіль, для Динамо ще не все втрачено. Тим більше, що крім Баварії інші суперники по групі – Барселона і Бенфіка не здаються непереможними", – поділився своєю думкою з Meta-ratings Василь Кардаш.

Нагадаємо, що київське Динамо в матчі на Кап Ноу пропустило гол в першому таймі від Жерара Піке. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо.

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Після трьох турів київське Динамо замикає турнірну таблицю групи Е. "Біло-сині" відстають від Барселони, що йде третьою на два очки.

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів команда Луческу зіграє в Києві 2 листопада з Барселоною.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забиті 12
Пропущені 0
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н

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Команда
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Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
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Чорноморець
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