Вихід Супряги себе не виправдав. Кардаш знайшов проблему в грі Динамо

На думку екс-гравця збірної України і Динамо Василя Кардаша, для команди Луческу ще не все втрачено, потрібно набирати очки в матчах, що залишилися.
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"Барселона награв на перемогу, вона виглядала краще, ніж динамівці. Пропущений гол, який виявився вирішальним – це колективна помилка.
Для багатьох експертів несподіванкою стала поява в стартовому складі киян Владислава Супряги, до якого у Мірчі Луческу останнім часом були серйозні претензії. Думаю, тренерський штаб розраховував на швидкісні якості Супряги , що своїми переміщеннями він створить проблеми захисникам Барселони. Але оскільки кияни не могли похвалитися націленими передачами, то і ефективність дій Владислава була незначною.
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Тим не менш, незважаючи на другу поразку поспіль, для Динамо ще не все втрачено. Тим більше, що крім Баварії інші суперники по групі – Барселона і Бенфіка не здаються непереможними", – поділився своєю думкою з Meta-ratings Василь Кардаш.
Нагадаємо, що київське Динамо в матчі на Кап Ноу пропустило гол в першому таймі від Жерара Піке. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо.
Після трьох турів київське Динамо замикає турнірну таблицю групи Е. "Біло-сині" відстають від Барселони, що йде третьою на два очки.
Свій наступний матч у Лізі чемпіонів команда Луческу зіграє в Києві 2 листопада з Барселоною.