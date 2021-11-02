Динамо – Барселона: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок четвертого тура группового раунда ЛЧ на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется во вторник, 2 ноября, в 22:00. Вашему вниманию – список трансляторов матча

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Сегодня у Динамо последний шанс зацепиться за выход в 1/8 Лиги чемпионов. Нужно обыгрывать в Киеве Барселону. Начало вторничного матча – в 22:00. Трансляция Динамо – Барселона онлайн доступна на нашем сайте.

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Барселона – в кризисе. Доказательством чему являются поражения от Баварии и Бенфики (по 0:3). Да, после них каталонцы обыграли дома Динамо 1:0, но это не спасло от увольнения Рональда Кумана – в Киев Барсу привез временный наставник Серхи Бархуан.

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Динамо в трех матчах ЛЧ не забило ни одного мяча – если сегодня команда Мирчи Луческу прервет сухую серию в атаке и надежно отыграет в обороне, то может одолеть кризисную Барсу (какую, если не такую!) и вернуться в борьбу за евровесну.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Аналитики Transfermarkt оценивают суммарную стоимость команд в 805 млн евро. При этом один футболист Барселоны, в среднем, в пять раз дороже одного игрока Динамо.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Динамо и Барселона встречались уже 11 раз, и ни разу не играли вничью. Три победы в активе киевлян и восемь – у каталонцев.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча на НСК "Олимпийский" 2 ноября аналитики называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.70, на ничью – 4.00, на победу Динамо – 5.10. Исходя из этих котировок, вероятность исхода поединка следующая:

выигрыш Динамо – 19%

ничья – 24%

выигрыш Барселоны – 57%

наиболее вероятные счета – 1:1, 0:1

Смотрите, как Динамо громило Барселону в 1997-м