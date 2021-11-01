Перед Барселоною Луческу ставив динамівцям за приклад перемогу Шахтаря

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу напередодні матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Барселони відповів на запитання журналістів

Луческу обігрував Барселону в 2004 році / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Барселона відбудеться у Києві у вівторок, 2 листопада, у НСК "Олімпійський", початок – о 22:00.

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Про мотивацію на Барселону

Невже гравців треба мотивувати на матч із Барселоною? Я чув, що вони не мають деяких гравців, але Барса є Барса. Будь-який гравець, який приїхав сюди – якісний. Ми не маємо футболістів, відступні за якого рівні мільярду. Ми маємо якісних виконавців. Завтра це побачите.

Барселона vs Динамо Київ / Фото: Reuters

Про відсутність Піке та Агуеро

Відсутність Піке компенсує Гарсія, який так само добрий. Це майбутнє Барселони. Він набагато молодший. Агуеро останнім часом не особливо грав. Тим більше, що вони мають Депая. На цей момент – це ударна сила команди. Він добре грає та забиває.

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Агуеро в Києві не зіграє / Фото: Reuters

Про заміну Миколенка

Миколенко вибув на два тижні або більший строк. Вирішив подивитися на Шабанова, якщо щось станеться з Караваєвим, який знає, як грати на цій позиції.

Миколенко не зіграє із Барселоною. Фото: ФК Динамо

Про настанову гравцям

Розповів хлопцям, як у 2004 році приїжджала Барселона та дебютував Мессі. Шахтар виграв 2:0 за рахунок божевільної самовіддачі та організації гри. У Барси тоді також був перехідний період.

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Та перемога дала великий поштовх у розвитку Шахтаря. Завтра ми маємо зробити все для того, щоб досягти позитивного результату, цитує Луческу Динамоманія.