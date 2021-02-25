"Шукай собі іншу роботу!" Тренер "Аталанти" наїхав на арбітра після поразки від "Реала"

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні розкритикував суддівство у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом" в Бергамо, який італійський клуб програв 0:1. Приводом стало рішення німецького арбітра, юриста Тобіаса Штілера, вилучити вже на 17-й хвилині футболіста господарів Ремо Фройлера за фол останньої надії на Ферлані Менді.
"Гра була зіпсована. Минулого сезону, після абсолютного хаосу, правила гри рукою були улагоджені. Тепер у нас є спокуса усунути будь-яку форму контакту в футболі, і це самогубство для спорту. Мене щойно дискваліфікували за те, що я сказав щось у Серії А, і якщо я скажу щось зараз, то УЄФА дискваліфікує мене на місяць. Але це футбольне самогубство. У нас не може бути суддів, які ніколи не грали в цю гру. Якщо вони не бачать різниці, то їм слід знайти іншу роботу. Вони повинні змусити людей, які грали в футбол, обслуговувати матчі. У суддів тепер теж є відеоповтори, у них є все необхідне, щоб судити, і все ж навіть з повторами вони помиляються", – наводить слова обуреного тренера "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні Football Italia
Відео вилучення гравця "Аталанти"
Нагадаємо, єдиний м'яч від "Реала" "Аталанта" пропустила наприкінці основного часу за півхвилини після виходу на заміну свого українського легіонера Руслана Малиновського.
Повторна гра 1/8 фіналу ЛЧ в цій парі відбудеться 16 березня в Мадриді.
Огляд матчу "Аталанта" – "Реал" (0:1)
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