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"Шукай собі іншу роботу!" Тренер "Аталанти" наїхав на арбітра після поразки від "Реала"

25 лютого, 07:51

Олег Люлька Олег Люлька

На думку Гасперіні, його команда не заслуговувала на вилучення, а німець-юрист не мав права судити цю гру

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні розкритикував суддівство у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом" в Бергамо, який італійський клуб програв 0:1. Приводом стало рішення німецького арбітра, юриста Тобіаса Штілера, вилучити вже на 17-й хвилині футболіста господарів Ремо Фройлера за фол останньої надії на Ферлані Менді.

"Гра була зіпсована. Минулого сезону, після абсолютного хаосу, правила гри рукою були улагоджені. Тепер у нас є спокуса усунути будь-яку форму контакту в футболі, і це самогубство для спорту. Мене щойно дискваліфікували за те, що я сказав щось у Серії А, і якщо я скажу щось зараз, то УЄФА дискваліфікує мене на місяць. Але це футбольне самогубство. У нас не може бути суддів, які ніколи не грали в цю гру. Якщо вони не бачать різниці, то їм слід знайти іншу роботу. Вони повинні змусити людей, які грали в футбол, обслуговувати матчі. У суддів тепер теж є відеоповтори, у них є все необхідне, щоб судити, і все ж навіть з повторами вони помиляються", – наводить слова обуреного тренера "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні Football Italia

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Відео вилучення гравця "Аталанти"

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Нагадаємо, єдиний м'яч від "Реала" "Аталанта" пропустила наприкінці основного часу за півхвилини після виходу на заміну свого українського легіонера Руслана Малиновського.

Повторна гра 1/8 фіналу ЛЧ в цій парі відбудеться 16 березня в Мадриді.

Огляд матчу "Аталанта" – "Реал" (0:1)

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Ліга чемпіонів суддівство Реал Мадрид Аталанта Джан Пьєро Гасперіні
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