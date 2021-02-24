"Боруссія" М – "Манчестер Сіті": онлайн 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 24 лютого, відбувається перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в парі "Боруссія" Менхенгладбах – "Манчестер Сіті". Через карантинні обмеження в Німеччині цей поєдинок приймає "Пушкаш Арена" в Будапешті. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію протистояння.
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ОНЛАЙН "БОРУССІЯ" М – "МАНЧЕСТЕР СІТІ" – ТУТ
Нагадаємо, в своїй групі ЛЧ команда з Менхенгладбаха сенсаційно посіла друге місце слідом за "Реалом", обійшовши "Шахтар" і "Інтер". Цьому не перешкодила навіть поразка в останньому турі від "Королівського клубу" 0:2.
У свою чергу команда українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті", втративши всього два очки, виграла свою групу ЛЧ, залишивши позаду себе "Порту", "Олімпіакос" і "Марсель".
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Становище в чемпіонатах. Якщо "Боруссія" посідає восьме місце в німецькій Бундеслізі, то "МанСіті" впевнено лідирує в Прем'єр-лізі Англії, вже приймаючи стримані привітання з чемпіонством.
ОРІЄНТОВНІ
СКЛАДИ ВІД УЄФА
"БОРУССІЯ" М: Зоммер; Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебаїні; Крамер, Нойгаус; Вольф, Штіндль, Гофманн; Плеа
Не зіграє: Дукур (коліно)
Під питанням: Тюрам (коліно)
"Висять" на картці: Лайнер, Штіндль
"МАНЧЕСТЕР СІТІ": Едерсон; Вокер, Діаш, Стоунз, Канселу; Родрі; Стерлінг, де Брейне, Гюндоган, Фоден; Жезус
Не зіграє: Аке (розтягнення задньої поверхні стегна)
"БОРУССІЯ" М – "МАНСІТІ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ
Великим фаворитом матчу аналітики називають "Манчестер Сіті". На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.31, на нічию – 6.20, на перемогу команди з Менхенгладбаха – 9.30. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "Боруссії" – 10%, нічия – 16%, виграш "МанСіті" – 74%.
Стосовно котирувань на вихід до 1/4 фіналу ЛЧ за сумою двох зустрічей (повторна – 16 березня), то "Манчестер Сіті" дають 93% (1.04), а "Боруссії" – всього 7% (14.50).
"БОРУССІЯ" М – "МАНСІТІ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямому ефірі поєдинок між "Боруссією" і "Манчестер Сіті" в середу, 24 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також трансляція матчу доступна на сервісі OLL.TV.
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